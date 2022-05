Bloodshot: il cinecomic con Vin Diesel su Italia 1 stasera in prima TV

Vin Diesel è il protagonista di Bloodshot, il film cinecomic che andrà in onda stasera 2 maggio su Italia 1 alle 21,20, per la prima volta in chiaro.

Arriva per la prima volta in televisione in chiaro Bloodshot, il cinecomic con Vin Diesel, che questa sera alle 21,20 sarà mandato in onda su Italia 1. Si tratta di un lungometraggio con protagonista un personaggio tratto dai fumetti di Valiant Comics.

Questa è la sinossi di Bloodshot, il film con Vin Diesel disponibile stasera, 2 maggio, su Italia 1:

Un soldato ucciso durante una missione viene riportato in vita dalla RST corporation. Grazie ad un insieme di nanotecnologie, Ray acquisisce una forza incontrollabile e la possibilità di rigenerare i propri tessuti instantaneamente. La compagnia ha però preso possesso non solo del suo corpo, ma anche della sua mente e della sua memoria, e Ray non sa più cosa è vero e cosa no, ma è sua intenzione scoprirlo.

L’uscita di Bloodshot al cinema è stata pesantemente condizionata dalla pandemia e dalla chiusura delle sale cinematografiche. A fronte di un budget di 45 milioni il film ne ha incassati 29, ma nei primi giorni di programmazione negli Stati Uniti aveva ottenuto 10 milioni di dollari.

Ora il lungometraggio è disponibile anche in digitale ed in Home Video. Bloodshot può essere visto anche con abbonamento premium su Prime Video.