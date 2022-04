Project Cambria: il nuovo visore di Meta non è pensato per i videogiochi

Si parla ormai da tempo di Project Cambria, nuovo dispositivo per la realtà virtuale di Meta di cui Mark Zuckerberg ha recentemente avuto modo di discutere, facendo in parte chiarezza in merito alle sue possibilità e permettendo sin da subito ai fan di immaginare alcuni dettagli. Ovviamente, non abbiamo a che fare con un reveal ufficiale, e c’è infatti da dire che tutte le novità potranno essere svelate di sicuro solo in futuro, ma un’infarinatura generale sulle possibilità del device è per fortuna già arrivata.

È stato infatti sin da subito chiarito che non si tratta di un articolo pensato per sostituire i Meta Quest 2 della compagnia, prima noti come Oculus Quest 2, dato che in questo abbiamo a che fare con dei visori per la realtà focalizzati sul mondo dei videogiochi, che invece Project Cambria ha deciso di non voler approfondire più di tanto.

A quanto pare, il nuovo gioiellino della compagnia è stato studiato con un focus per quel che concerne la produttività, e avrà quindi degli scopi completamente diverso rispetto agli attuali device disponibili, che di sicuro potranno però essere in futuro seguiti da un Meta Quest 3, o qualunque sarà il nome del prossimo VR flagship della compagnia che ha deciso di puntare su questo mondo.

C’è stato modo anche di precisare un’ulteriore volta che Project Cambria dovrebbe avere modo di venire lanciato già nel corso di quest’anno, con questo che però avrà modo nel tempo di riuscire a sostituire anche laptop e computer fissi, rendendo il lavoro più semplice attraverso le possibilità della realtà virtuale. Il nuovo hardware sembra pensato per offrire la miglior esperienza nel metaverso, basandosi su quanto già ottenuto con Quest 2 e offrendo una ristrutturazione all’interno, che di sicuro avrà modo di venire approfondita nel giro di qualche mese.