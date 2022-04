Microsoft Surface Laptop Studio: in arrivo il refresh rate dinamico

Un nuovo aggiornamento dei computer Microsoft Surface Laptop Studio porterà in campo per i dispositivi l'utile aggiornamento dinamico, ora in fase di testing.

Microsoft ha – come confermato in via ufficiale e riportato sulle pagine di Windows Central – iniziato i test di una nuova funzionalità particolarmente interessante per quel che riguarda i suoi laptop studio. Si parla nello specifico dell’inserimento della feature premium del refresh rate dinamico, pensato per rendere le esperienze di utilizzo migliori grazie alla presenza di un sistema pensato per ottimizzare il tutto quando si ha a che fare con device che offrono frequenze di aggiornamento elevate, sopra i 60 Hz.

Il piano è quello di permettere al sistema di capire quando all’effettivo i 120 Hz dei dispositivi compatibili sono utili, e ha quindi senso usare potenza del device ed una quantità di energia superiore, e quando invece 60 Hz sono più che sufficienti e si ha quindi modo di risparmiare nel lungo periodo moltissime risorse. C’è da dire che al momento non è possibile scaricare un aggiornamento che abiliti la funzionalità per tutti gli utenti, e che infatti al momento la novità è stata resa disponibile solamente nel canale beta e in quello degli sviluppatori.

Di sicuro, con il tutto che verrà rilasciato nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi, Microsoft avrà modo di testare a fondo la sua nuova idea pensata per rendere ancora migliori i suoi gioiellini, migliorandone quindi le prestazioni e rendendola ancora più efficace, oltre che maggiormente stabile per quando questa verrà inserita in tutti i device attraverso un aggiornamento ufficiale.

Per abilitare il tutto risulta necessario seguire questa procedura. Recarsi innanzitutto nelle impostazioni, poi andare in quello dello schermo e successivamente in quelle avanzate, dov’è presente un utile menu utile a scegliere il refresh rate del proprio schermo (che può essere anche impostato sempre su 60 Hz). Gli utenti che hanno effettuato l’aggiornamento troveranno la voce che indica la frequenza come dinamica.