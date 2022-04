DeepSeaker DS1: il primo aliscafo sommergibile è Made in Italy

Si chiama DeepSeaker DS1 ed è il primo veicolo che unisce il mondo degli aliscafi con quello dei sommergibili. È in grado di planare sull’acqua ad una velocità di 23 nodi, ossia 43 Km/h. All’occorrenza può sommergersi fino ad una profondità di 50 metri. Ah, ed è completamente elettrico.

Questo ambizioso prodotto è un’idea della iSpace2o, un’azienda 100% italiana con sede nella provincia de L’Aquila.

Il DeepSeaker DS1 monta due jet DeepSpeed by Sealence completamente elettrici, e quindi estremamente silenziosi. Tanta la tecnologia a bordo, incluso un sistema in grado di generare ossigeno a partire dall’acqua di mare: «può rimanere immerso per un tempo prolungato, a differenza degli altri sottomarini che di tanto in tanto devono riemergere per fare il pieno di ossigeno».

L’autonomia non è nota, in compenso iSpace2o spiega che il veicolo è dotato di un sistema intelligente in grado di calcolare in tempo reale la fattibilità dei tragitti. In altre parole, l’equipaggio sceglie una meta e il computer di bordo rivela se la carica delle batterie è sufficiente per raggiungere l’obiettivo.

Nella cabina trovano posto quattro persone, un pilota e tre passeggeri, consentendo la guida a chiunque tramite un corso e un confortevole viaggio in totale relax per gli ospiti. DEEPSEAKER DS1 è inoltre dotato di un nuovo sistema brevettato di rigenerazione dell’ossigeno respirabile direttamente dall’acqua di mare. Sarà prodotto e commercializzato in due versioni (DS1 e DS2) in base al numero dei passeggeri e degli allestimenti

spiega l’azienda italiana.

I primi dieci DeepSeaker DS1 sono già stati prenotati da un colosso della navigazione internazionale, che intende utilizzarli come servizio d’intrattenimento a bordo delle sue navi da crociera.