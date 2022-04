Top Gun: Maverick – Lady Gaga ha composto una canzone per il film

Attraverso un post su Twitter l’artista Lady Gaga ha rivelato di aver composto un brano per la colonna sonora di Top Gun: Maverick, e mentre il film uscirà nelle sale cinematografiche il 25 maggio, il pezzo musicale di Lady Gaga, intitolato Hold my Hand, sarà disponibile dal 3 maggio.

Questo è il post di Twitter con cui Lady Gaga ha annunciato l’uscita del brano.

When I wrote this song for Top Gun: Maverick, I didn’t even realize the multiple layers it spanned across the film’s heart, my own psyche, and the nature of the world we’ve been living in. I’ve been working on it for years, perfecting it, trying to make it ours. pic.twitter.com/1GReWGW8Ql

— Lady Gaga (@ladygaga) April 27, 2022