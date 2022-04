YouTube: gli Shorts vanno a gonfie vele, ma i risultati non soddisfano le aspettative

Le aspettative di YouTube nel primo quarto di anno del 2022 non sono state rispettate, anche se gli Shorts si stanno evolvendo a un ottimo ritmo di anno in anno.

Alphabet, ovvero la compagnia dietro Google e di conseguenza YouTube, ha da poco parlato dei risultati ottenuti nel corso del primo quarto di anno del 2022, confermando un ottimo successo per quel che concerne la piattaforma di YouTube. Il CEO della compagnia, Sundar Pichai, ha anche svelato che il numero di canali che ha ottenuto ricavi per almeno 10.000$ dollari nel aumenta del 40% di anno in anno.

C’è comunque da dire che gli obiettivi aziendali di guadagno del primo quarto di anno non sono però stati rispettati, e infatti con un guadagno delle pubblicità previsto di 7,51 miliardi di dollari, solamente 6,87 sono stati ottenuti, comunque un grosso passo avanti rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, dove c’era stato modo di toccare i 6 miliardi. Sembra che la crescita non particolarmente veloce e in linea con le aspettative sia dovuta nello specifico a un incremento imprevisto nel corso dello scorso anno, con anche la guerra che avrebbe danneggiato la compagnia.

Parlando degli Shorts di YouTube, abbiamo a che fare con un format attualmente in grado di generare 30 miliardi di visualizzazioni ogni giorno, ben 4 volte rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno. Trovate qui di seguito la dichiarazione del CEO sulla questione:

Stiamo vedendo investimenti significativi nei video online, e c’è molta innovazione, ma ci sono anche due miliardi di spettatori con un account che visitano YouTube ogni singolo mese. Sempre più persone stanno creando contenuti su YouTube rispetto a prima e il team resta concentrato nell’aiutare a innovare.

Nonostante i numeri di TikTok non siano chiari, secondo la stima del miliardo di utenti attivi raggiunti a ottobre dello scorso anno, le cifre sarebbero decisamente più alte, considerando che ovviamente i membri della piattaforma non vedono un singolo video ogni giorno, ma tendono invece a fruire di decine di mese in mese.