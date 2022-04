Windows 11: presto in arrivo un aggiornamento della Gestione Attività

Neowin ha confermato l’intenzione di Microsoft di lavorare al design della Gestione Attività su Windows 11, che ha già avuto modo di ricevere un redesign assieme al debutto del nuovo sistema operativo, ma che al contempo può ancora venire migliorata da parte del colosso di Redmond.

Parliamo nello specifico di un nuovo sistema di colori e funzionalità che dovrebbe rendere l’esperienza ancora più in linea con quanto visto attraverso i redesign del nuovo sistema operativo, considerando che verrà anche inserita la possibilità per il programma di controllare le preferenze degli utenti inserite nel sistema al fine di adattarsi di conseguenza.

La vera novità, che seppur non rivoluzionaria risulta comunque alquanto interessante e pronta a farsi notare mentre si sfruttano le potenzialità della Gestione Attività, riguarda invece una palette di colori fra cui sarà possibile scegliere per il sistema, la quale infatti avrà modo di venire selezionata al fine di indicare il peso di ogni singola attività sulle varie parti del proprio dispositivo.

Non parliamo di un cambio della funzionalità già presente sia su Windows 10 che su Windows 11, ma della possibilità di personalizzarla correttamente per garantirsi un look decisamente più interessante, proprio come avvenuto per i redesign di moltissimi programmi di Windows 11. Come confermato, il tutto verrà rilasciato però nel corso di una build futura, di cui non ci sono ancora dettagli precisi.