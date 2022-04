The Northman: una clip esclusiva del film di Robert Eggers

Vi proponiamo una clip esclusiva di The Northman, il lungometraggio di Robert Eggers che è nelle sale cinematografiche dal 21 aprile. Al centro del filmato vediamo il personaggio interpretato da Ethan Hawke assieme a quello di Willem Dafoe con l’interprete del giovane Amleth impegnati in una scena tribale dai contorni onirici.

Qui sotto trovate la clip esclusiva di The Northman:

Dal regista Robert Eggers arriva The Northman, un film epico, ricco di azione, che segue le vicende di un giovane principe Vichingo alla ricerca di vendetta per l’omicidio del padre. La storia è ambientata nell’Islanda del X secolo, e vede come protagonista Alexander Skarsgård nel ruolo di Amleto (si tratta di una figura associata al romanticismo scandinavo, e che successivamente William Shakespeare ha ripreso per metterla al centro della sua tragedia), che si pone come obiettivo l’idea di vendicare il padre assassinato.

Il cast è ricco di star e include tra i protagonisti Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Gustav Lindh, Ethan Hawke, Björk, e Willem Dafoe. La pellicola, co-sceneggiata da Sjón, vede la produzione di Lars Knudson, Mark Huffam e New Regency.

Leggi la nostra recensione del film The Northman:

Potrebbe interessarti anche questa news su The Northman: