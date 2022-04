Fast X: Justin Lin lascia la regia del film con Vin Diesel

Dopo che era stato annunciato come il regista degli ultimi due capitoli di Fast and Furious, Justin Lin ha ufficializzato l’addio alla regia di Fast X. Lo stesso filmmaker ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui ha dato il suo commiato alla saga.

Ecco le parole del regista:

Con il supporto della Universal ho preso la difficile decisione di non lavorare più alla regia di Fast X, mentre continuerò a fare da produttore al progetto. Dopo dieci anni e cinque film siamo stati in grado di lavorare con i migliori attori ed i migliori stunt, realizzando i migliori inseguimenti in macchina. Poi vorrei anche fare una nota personale, considerando che sono figlio di immigrati asiatici, e perciò sono grato per il fatto di aver potuto contribuire a realizzare il franchise più diversificato nella storia del cinema. Sarò sempre riconoscente nei confronti di questo grandioso cast, della squadra di lavoro ed alla produzione per avermi dato il benvenuto nella famiglia di Fast and Furious.

Il film è attualmente in corso di riprese, senza avere ancora una data d’uscita, anche solo indicativa: sappiamo però che tornerà la “family” di Dominic Toretto e alcune new entry di peso: Jason Momoa, Daniela Melchior e Brie Larson.