AirTag: i tracker di Apple si aggiornano dopo 7 mesi

Dopo 7 mesi di mancati aggiornamenti, non offerti da parte di Apple, le AirTag si sono ufficialmente aggiornate, anche se le novità non risultano al momento chiare.

Apple continua a supportare anche i suoi AirTag, dispositivi di cui non si parla come per gli altri articoli realizzati dal colosso di Cupertino, ma che comunque vengono ancora aggiornati da parte della compagnia. Abbiamo a che fare con una nuova versione del firmware adesso giunta, che risulta particolarmente misteriosa, visto che i cambiamenti non sono purtroppo al momento noti.

A riportare il tutto sono state le pagine di 9to5Mac, che ricordano come il precedente aggiornamento sia arrivato solamente un totale di 7 mesi a dietro, con dei miglioramenti per quel che concerne le feature di anti-stalking del tracciatore di oggetti, assieme anche a un’applicazione arrivata per Android.

Di sicuro nel giro di qualche giorno sarà possibile scoprire anche cosa effettivamente è stato migliorato con questa nuova versione delle AirTag appena giunta e presto disponibile al download per tutti.

Per controllare di aver aggiornato i dispostivi è necessario usare l’applicazione delle AirTag sul proprio iPhone, recandosi nella schermata degli oggetti e scegliendo i dispositivi in questione. Purtroppo non c’è molto da fare nel caso in cui l’aggiornamento non sia avvenuto in automatico, e non resa che aspettare che questo si presenti come un fulmine a ciel sereno.