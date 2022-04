Z (Comme Z) cambia titolo in Francia a seguito delle polemiche in merito all’uso della lettera Z

Regista, distributore e Festival di Cannes hanno deciso di cambiare il titolo di Z (Comme Z), in seguito alle polemiche recenti, per solidarietà al popolo ucraino.

Vi abbiamo raccontato di come l’Istituto Ucraino abbia chiesto al regista Michel Hazanavicius, alla produzione e distribuzione del suo ultimo film e al Festival di Cannes, di cambiare il titolo della pellicola Z (Comme Z) per evitare strumentalizzazioni mediatiche e improprie da parte dei media e dell’esercito russi, che ultimamente hanno rivendicato la lettera “Z” come simbolo di guerra. Ebbene, l’appello è stato ascoltato ancor più di quanto inizialmente promesso.

Difatti, il problema si poneva col titolo originale francese, dato che quello internazionale è sempre stato Final Cut: in una lettera aperta Hazanavicius informava dell’impossibilità di cambiare il titolo francese sotto data e in tempo per Cannes, dove aprirà la kermesse, ma a quanto pare si è fatto uno sforzo in merito e a tempo record il film è stato rinominato in “Coupez!”. Ecco la traduzione del comunicato ufficiale in merito e il nuovo poster della pellicola:

Il Festival di Cannes supporta la decisione del filmmaker francese e dei suoi partner di cambiare il titolo francese del suo film, che aprirà il 75esimo Festival.

Inizialmente, il film si intitolava Z (Comme Z) a mò di tributo al genere cinematografico a cui fa eco. Dato che la lettera Z è stata strumentalizzata a fini propagandistici dalla guerra mossa dal governo russo nei confronti dell’Ucraina, non può sussistere confusione o ambiguità.

Il film è stato rinominato in Coupez! (ovvero “Tagliate!” in francese). Il titolo internazionale rimane Final Cut.

Con questa scelta il regista, i produttori, il distributore e il Festival di Cannes, e per estensione tutto il cinema francese vogliono esprimere solidarietà al popolo ucraino in sofferenza, e riaffermare con forza la loro opposizione all’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo.

Il film, che vede nel cast Romain Duris e Bérénice Bejo, non ha ancora una data d’uscita nel nostro paese.

