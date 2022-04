The Munsters: la prima immagine di Lester, il lupo mannaro interpretato da Tomas Boykin

La prima immagine di Lester, il lupo mannaro del film The Munsters che sarà interpretato da Tomas Boykin.

Rob Zombie ha diffuso una nuova immagine tratta dal film The Munsters, in cui ha mostrato il personaggio di Lester il Lupo Mannaro, che è interpretato da Tomas Boykin, attore già visto nel lungometraggio 3 From Hell.

Qui sotto trovate l’immagine di Lester il Lupo Mannaro di The Munsters condivisa da Rob Zombie. Descrivendo il character il regista ha scritto: “Ecco a voi Lester, vi farà ululare al suono di risate”.

Il personaggio di Lester è legato alla figura di Lily, considerando che i due sono fratelli. Durante la serie TV originale il character di Lester Dracula è stato interpretato da Irwin Charone. Ricordiamo che gli interpreti dei personaggi sono Jeff Daniel Phillips che farà Herman, Sheri Moon Zombie sarà Lily, e Daniel Roebuck sarà Grandpa Munster.

Si tratta di un progetto che Rob Zombie sta curando con un’attenzione particolare, considerando che il filmmaker intendeva realizzare questo adattamento da ben vent’anni.

Il nuovo The Munsters sarà l’adattamento della commedia horror omonima degli anni Sessanta. La Universal 1440 Entertainment è la divisione che si occupa della distribuzione direct-to-video dei progetti Universal, quindi il film non dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche.