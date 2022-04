Samantha Cristoforetti torna sulla ISS: segui con Lega Nerd la LIVE del lancio.

Mercoledì 27 aprile alle 9:52 è previsto il GO per AstroSamantha. Lega Nerd seguirà insieme a tre ospiti speciali il lancio dell'astronauta.

Torna Eureka! per un evento speciale come il lancio della nostra AstroSamantha sulla Stazione Spazie Internazionale. Seguite dalle 9:30 sui canali twitch e youtube di Lega Nerd questo straordinario evento.

Samantha Cristoforetti è senza dubbio il nostro orgoglio nel campo scientifico e spaziale ed ecco perchè per questa speciale occasione ritorna il format LIVE di Lega Nerd Eureka! dedicato alla scienza. Dopo diversi rinvii mercoledì 27 aprile alle ore 9:52 sarà prevista la partenza. Samantha Cristoforetti affronterà un nuovo viaggio spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale. La missione si svolge sotto l’egida di SpaceX. A comporla, il comandante Kjell Lindgren, il pilota Robert Hines, la specialista Jessica Watkins (tutti e tre americani) e, appunto, la nostra Cristoforetti.

Seguite il lancio di AstroSamantha in LIVE sui canali Twitch e YouTube di Lega Nerd dalle 09:30.

In live su Eureka! una tavola rotonda d’eccezione formata da Antonio Moro giornalista e fondatore di Lega Nerd, l’astrofisico e divulgatore scientifico Luca Perri e l’Ingegnere Aerospaziale per ESA Alberto Graziani con i quali si farà un commento in diretta di tutte le operazioni in rampa di lancio.

