Meta: il negozio fisico per provare il metaverso aprirà presto

Nella giornata del 9 maggio 2022, come confermato in via ufficiale, Meta avrà modo di aprire il proprio negozio fisico dal vivo, a nel campus a Burlingame in California. Si tratterà di un luogo alquanto particolare, nel quale gli utenti avranno modo di dare uno sguardo al futuro attraverso delle esperienze dal vivo che permetteranno attraverso i prodotti presenti di dare uno sguardo a quello che nel giro di qualche tempo dovrebbe diventare sempre più comune: il metaverso.

Si parla di prodotti come i Portal, Ray-Ban Stories e ovviamente i Meta Quest, con i Quest 2 che permetteranno di giocare a titoli come Beat Saber, GOLF+ e Real VR, con la possibilità quindi di sperimentare con mano prodotti già presenti sul mercato, e che verranno comunque venduti nei negozi in questione per tutti i clienti interessati ad accaparrarsi un device.

Martin Gilliard, Head of Meta Store, ha discusso in questo modo della questione, come potete leggere attraverso la nostra traduzione:

Lo Store di Meta aiuterà le persone a connettersi al modo in cui i nostri prodotti potranno essere il passaggio al metaverso in futuro. Non venderemo il metaverso nei nostri negozi, ma si spera che le persone abbiano modo di scoprire di più su come potranno connettersi a questo attraverso i nostri prodotti.

L’obiettivo della compagnia è quello di dare agli utenti uno sguardo dei suoi prodotti, mostrando quindi loro un assaggio del futuro, con l’obiettivo che rimane quello di rendere sempre più semplice il concetto di metaverso al grande pubblico. Il negozio sarà aperto dalle 11 di mattina a 18 di pomeriggio, con i clienti che avranno modo di provare i dispositivi e comprarli direttamente dai negozi, tranne per quel che riguarda i Ray-Ban Stories, che non risulteranno infatti al contrario del resto acquistabili.