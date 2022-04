Il numero di malware aumenta, ma macOS è più sicuro di Windows e Android

Sono sempre di più i malware che circolano in rete, ma come da poco confermato da uno studio macOS resta più sicuro rispetto a Windows e Android.

Oltre 34 milioni di nuovi malware sono stati scoperti nel corso del 2022, ma un recente studio ha avuto modo di mostrare quali sono i sistemi maggiormente affetti da attacchi di questo tipo, con quest’ultimo che ha svelato anche il fatto che Apple, con i suoi Mac, risulta la compagnia che garantisce maggiore sicurezza fra Windows ed Android.

Secondo Atlas VPN, i rischi sono sempre più alti e circa 316.000 malware nuovi di zecca vengono creati ogni singolo giorno, il che sottolinea quindi come diventi via via sempre più importante prestare attenzione al fine di evitare problemi di questo tipo. Il test fatto è l’AV-Test GbmH, un antivirus indipendente che a avuto modo di fornire moltissimi dati. Sembra che gennaio abbia visto molti più nuovi programmi malevoli giungere in giro per il web rispetto agli altri mesi del 2022, anche se ovviamente i dati potrebbero evolversi mentre passano le settimane.

Per la fine del primo quarto di anno del 2022, il numero di malware trovati è stato di 29 milioni, con 5,65 milioni circa che si aggiungono solamente nel mese di aprile. Per quel che riguarda il confronto fra le varie piattaforme, è emerso nello specifico che mentre Windows e Android hanno visto nel primo caso 25 milioni di nuovi malware giungere nel 2022, con la cifra che diminuisce fino a 536.000 su Android, Apple si è avvicinata ai soli 2.000 programmi dannosi circa su Mac, un dato in confronto decisamente migliore.

Parlando dei malware che colpiscono macOS però, la compagnia ha ancora definito le cifre inaccettabili, parlando di come vulnerabilità di questo tipo vadano assolutamente combattuti. Trattandosi di sistemi maggiormente chiusi, è chiaramente normale che i casi per i device Apple siano nettamente minori, ma c’è da dire che di sicuro questo è un grosso motivo di vanto per il colosso di Cupertino.