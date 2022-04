Chevrolet Corvette: nel 2023 arriva la versione ibrida, poi tocca all’elettrica

Lunedì il Presidente di General Motors, Mark Reuss, ha confermato i piani per produrre una Chevrolet Corvette ibrida. Potrebbe entrare in commercio già nel corso del prossimo anno. Non è l’unica rivoluzione in cantiere: GM starebbe anche lavorando ad una versione completamente elettrica dell’iconica sportiva americana.

I primi rumor risalgono a ben sette anni fa. Nel 2015 Chevrolet aveva registrato il marchio Corvette E-Ray, lasciando intendere che qualcosa stava bollendo in pentola. All’epoca la Corvette attualmente in commercio, la Z06 con motore centrale, era appena entrata in fase di progettazione e non era ancora stata presentata al pubblico.

La nuova Corvette ibrida utilizzerà la batterie prodotte nel nuovo stabilimento americano di GM. Userà, in altre parole, le nuove batterie Ultium.

Per il momento non ci sono altre informazioni, anche se ovviamente non mancano i rumor non ufficiali: si parla di un possibile V8 da 5.5L accompagnato da un motore elettrico, per un output complessivo di 1.000CV e 1.322 Nm. Chiaramente, la nuova versione ibrida della Corvette avrà un peso significativamente più alto.

Quanto alla prima Corvette completamente elettrica, una possibile indiscrezione se l’era fatta sfuggire Joe Biden, il Presidente degli USA: “stanno lavorando ad una Corvette elettrica in grado di viaggiare a 322 Km/h”, aveva detto in occasione di una conferenza stampa. All’epoca GM si era rifiutata di commentare.