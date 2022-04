Cary Elwes de La Storia Fantastica in ospedale dopo il morso di un serpente a sonagli

Cary Elwes, l’iconico attore protagonista de La Storia Fantastica, è stato ricoverato in ospedale in seguito al morso di un serpente a sonagli. Elwes avrebbe subito il morso del serpente mentre era all’interno della sua casa di Malibu in California.

Secondo quanto è stato riportato dalle varie fonti, il morso subito da Cary Elwes è stato considerato abbastanza grave da provocare un trasporto in ospedale immediato ed un ricovero dell’attore, che avrebbe potuto pagare con la vita l’attacco del serpente a sonagli. Elwes è stato trasportato in elicottero presso il Ronal Regan UCLA Medical Center.

Oltre a essere il protagonista de La Storia Fantastica, l’interprete Cary Elwes si è visto anche in Robin Hood – Un Uomo in Calzamaglia, e poi ancora in Giorni di tuono, Glory, in Dracula di Bram Stoker, e nella commedia La ragazza della porta accanto.

Tra le sue altre partecipazioni cinematografiche degli anni Novanta possiamo menzionare anche Mowgli – Il libro della giungla, Twister, Bugiardo bugiardo, Il collezionista. Negli anni duemila, invece, ha partecipato a lungometraggi come L’Ombra del Vampiro e Saw – L’Enigmista.

Mentre per quanto riguarda le sue apparizioni in televisione, Cary Elwes è apparso in progetti come Psych, Life in Pieces ed in Stranger Things.