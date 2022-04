Android Auto: arrivano le risposte veloci in beta

Capita spesso che Google si trovi ad aggiornare la piattaforma di Android Auto, e questa volta una feature particolarmente utile è stata inserita nel palinsesto di novità del sistema. Parliamo nello specifico dei messaggi rapidi, i quali erano stati annunciati molteplici mesi a dietro, e che ora sono stati finalmente resi disponibili. Nonostante ci sia quindi voluto un po’ di tempo per implementare il tutto, finalmente la funzionalità può essere utilizzata da tutti gli utenti.

Dopo aver parlato verso la fine dello scorso anno del nuovo aggiornamento finalmente reso disponibile, indicando che questo sarebbe stato rilasciato nel giro di poco tempo, adesso finalmente è possibile rispondere in un nuovo modo. Risultava fino a questo momento possibile infatti inviare solamente dei messaggi vocali come risposta, mentre adesso le risposte brevi avranno modo di risultare particolarmente utili.

Verranno invece in questo caso inserite delle risposte veloci e contestualizzate ai messaggi ricevuti, di cui almeno una disponibile, che va da poche lettere a una singola emoji in cui rispondere, e che può essere inviata anche attraverso un singolo tocco. Come spiegato sulle pagine di 9to5Google, il tutto sta venendo reso disponibile dalla versione 7.6.1215 dell’app in beta. Si parla poi di una “risposta personalizzata” che permette di rispondere velocemente evitando che l’assistente legga l’intero messaggio prima di permetterlo.

Resta comunque il fatto che anche quando non si è in movimento, attraverso Android Auto non è ancora possibile inviare dei messaggi classici componendoli, forse per evitare che alcuni utenti possano farlo alla guida, e resta quindi ancora necessario affidarsi a queste potenzialità dell’applicazione. Non sappiamo ovviamente se il tutto verrà reso disponibile nel corso di un nuovo aggiornamento, ma per il momento di sicuro quest’opzione aggiuntiva potrà tornare particolarmente utile sotto diversi aspetti.