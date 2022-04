Intel ARC Alchemist: spuntano in rete i 7 modelli che comporranno la serie?

Un recente leak avrebbe confermato i 7 modelli che dovrebbero comporre la lineup della nuova serie Intel ARC Alchemist per desktop, ancora comunque non ufficiali.

Stando a quanto di recente anticipato, con la sua serie di schede video Intel ARC Alchemist, la compagnia potrebbe includere un totale di 7 dispositivi per la lineup dedicata al mondo del gaming e non solo. Questa dovrebbe prendere il nome di serie A, seppur non ci siano novità in merito a come il nome potrebbe aggiornarsi con dei prossimi in arrivo nel corso dei prossimi anni, e dovrebbe essere composta nello specifico da un totale di 7 diverse schede grafiche.

Come ripreso su Wccftech, queste dovrebbero essere A780, A770, A570, A580, A380, A350, A310 e arrivare entro la fine del secondo quarto di anno del 2022 (si parla quindi della fine del mese di giugno come deadline). Fra queste potrebbe essere presente una Limited Edition, che sembrerebbe già confermata da Intel, ma sembra che fra un rinvio e l’altro dei dispositivi la lineup abbia avuto modo di venire aggiornata.

A parlare del tutto è stato il leaker Komachi_Ensaka, il quale ha parlato dei modelli in questione, con anche degli approfondimenti che riguardano nello specifico le performance. Trovate qui di seguito la lista con le informazioni previste per la serie di GPU desktop, che però è bene confermare, come le altre informazioni non è ancora stata confermata da parte di Intel, e sembra infatti che dovremo ancora attendere dettagli in tal senso.

Arc A770 – ACM-G10 GPU, fino a 16 GB di memoria (più veloce delle RTX 3060 Ti)

Arc A750 – ACM-G10 GPU, fino a 12 GB di memoria (più veloce delle RTX 3060)

Arc A580 – ACM-G10 GPU, fino a 8 GB di memoria (al pari di RTX 3060)

Arc A380 – ACM-G11 GPU, fino a 6 GB di memoria (più veloce delle RTX 3050)

Arc A350 – ACM-G11 GPU, fino a 4 GB di memoria (al pari delle RTX 3050)

Arc A310 – ACM-G11 GPU, fino a 4 GB di memoria (più veloce delle RX 6400)

Per quel che riguarda le A780, al momento non ci sono informazioni confermate, e sembra che potrebbe trattarsi proprio della versione speciale di cui si parla ormai da diverse settimane.