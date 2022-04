House of the Dragon: la prima stagione è costata più della stagione finale di Game of Thrones

Variety ha rivelato che i costi per la produzione di House of the Dragon sono più alti rispetto al costo dell'ultima stagione di Game of Thrones.

Le aspettative per House of the Dragon sono tante, a tal punto che anche a livello di budget i costi della serie TV sono impegnativi, addirittura più alti rispetto all’ultima stagione di Game of Thrones. Questo è quanto è stato rivelato da Variety, che ha fatto notare come la prima stagione di House of the Dragon sia costata 20 milioni di dollari, mentre l’ultima di Game of Thrones sia arrivata a 15 milioni.

Ma se dovessimo comparare la prima stagione di House of the Dragon con la prima di Game of Thrones, a livello di costi lo scarto economico sarebbe ulteriormente elevato, considerando che il Trono di Spade è costato con i suoi primi episodi “solo” 6 milioni di dollari.

Si tratta però di numeri che non superano i costi della serie TV sul Signore degli Anelli che è in produzione per Prime Video, e che ha avuto una spesa pari a 465 milioni di dollari, anche se in questo caso si parla di un costo che dovrebbe andare a coprire la realizzazione di più stagioni.

House of the Dragon, l’attesissima serie HBO, debutterà su Sky e in streaming su NOW il 22 agosto, in contemporanea assoluta con la messa in onda della TV via cavo americana, in tutti i territori in cui Sky è presente.