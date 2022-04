Elon Musk ha comprato Twitter: è ufficiale

Si parlava ormai da tempo della possibile acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, con l’imprenditore che ha fatto un’offerta di 54,20$ ad azione, la quale è stata ufficialmente accettata da parte della compagnia.

La cifra totale è stata di 44 miliardi di dollari, di sicuro da record, anche se in linea con il prezzo offerto. L’imprenditore ha parlato di come questo acquisto serva per mantenere la libertà di parola in tutto il mondo, con Twitter che è particolarmente importante per questa questione.

Seppur non ci siano al momento dettagli in merito a come la piattaforma potrà cambiare dopo questa acquisizione, sembra quindi che la libertà di parola sarà alla base della gestione di Elon Musk del tutto, visto che l’uomo sembra aver portato avanti l’operazione in questione proprio per questo.

Mentre sembrava quindi che Twitter fosse poco propensa ad accettare l’offerta, qualcosa è cambiato in corso d’opera e il tutto è stato ormai siglato. Ciò porta quindi il 9,2% dell’imprenditore ottenuto a un privilegio ben più grande, ovvero il controllo della compagnia. Non resterà che vedere come il tutto si evolverà nel corso delle prossime settimane, sperando che Elon Musk faccia presto luce sugli eventuali cambiamenti che desidera apportare dopo il tasto di modifica.