App Store: Apple sta rimuovendo app che non vengono aggiornate da tempo

Sembra che Apple si stia trovando a rimuovere delle applicazioni dal suo App Store in massa solamente perché queste non vengono aggiornate da molto tempo. A riportare il tutto sono stati moltissimi sviluppatori, che come spiegato sulle pagine di The Verge si stanno facendo sentire al fine di comunicare dettagli in merito al problema.

A quanto pare la compagnia sta inviando delle mail a tutti coloro che devono aggiornare la propria app in un massimo di 30 giorni per non vederla rimossa dal negozio digitale. Nonostante il piano sia quello di fare pulizia togliendo tutti i software ormai abbandonati dagli sviluppatori, non sono mancate le segnalazioni di giochi funzionanti che rischiano in questo modo la rimozione.

Come potete vedere nel Tweet presente qui di seguito ad esempio, uno sviluppatore ha discusso di come la compagnia abbia anticipato la rimozione con un’email, che chiede di effettuare un update entro 30 giorni, nonostante il suo titolo sia ormai completo e lo sviluppo sia stato quindi abbandonato, nonostante lo stesso venga ancora giocato.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022