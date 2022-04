The Unbearable Weight of Massive Talent ottiene il certificato “fresh” su Rotten Tomatoes

The Unbearable Weight of Massive Talent ha ottenuto il certificato "fresh" su Rotten Tomatoes grazie all'89% di approvazione della critica.

The Unbearable Weight of Massive Talent è uscito nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, e, nel frattempo, su Rotten Tomatoes il lungometraggio si è guadagnato il certificato “fresh”. Addirittura dopo l’anteprima al SXSW il film aveva ottenuto il 100% di recensioni positive, mentre in questo momento si è assestato all’89%.

Questo è il giudizio globale su The Unbearable Weight of Massive Talent:

Intelligente, divertente e molto creativo, questo film propone Nicolas Cage in una versione folle, che riesce a incastrarsi bene con la performance di Pedro Pascal capace di rubare la scena.

Tra i giudizi dei singoli critici troviamo quello di Richard Lawson di Vanity Fair, che definisce il lungometraggio come “un qualcosa che esplora la notorietà da meme di Nicolas Cage, ma è anche una affermazione sul suo carisma capace di renderlo una vera e propria star”.

Interessante la dichiarazione di Stephen Romei di The Australian, che ha sottolineato come The Unbearable Weight of Massive Talent siano le “migliori due ore d’intrattenimento che ho trascorso all’interno di un cinema da molto tempo a questa parte”. Citiamo anche Dan Murrell di Dan Murrell Reviews, che definisce il lungometraggio come “una delle migliori buddy comedy viste negli ultimi tempi, e, sicuramente una delle più divertenti”.

Mentre tra i giudizi negativi troviamo quello di Ty Burr del Ty Burr’s Watch List che ha affermato: “Si tratta di un film molto intelligente, però solo intelligente, e che ruba delle idee da altri migliori film di Cage”.