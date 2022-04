The Kill Room: Joe Manganiello, Samuel L. Jackson e Uma Thurman insieme nella commedia thriller

Joe Manganiello, Samuel L. Jackson e Uma Thurman saranno i protagonisti della commedia thriller intitolata The Kill Room.

23—Apr—2022 / 11:40 AM

S’intitola The Kill Room il film thriller commedia che metterà insieme un cast importante formato da Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Joe Manganiello. Le riprese del lungometraggio sono prossime a iniziare nel New Jersey ed a New York.

Al centro di The Kill Room ci saranno un sicario interpretato da Joe Manganiello, il suo capo che sarà Samuel L. Jackson, ed una mercante d’arte, ovvero il personaggio di Uma Thurman. Un piano ordito dal sicario e dal suo capo per il riciclaggio di denaro porterà il character di Joe Manganiello a partecipare ad una serata d’arte d’avanguardia in cui sarà presente il personaggio di Uma Thurman. Da qui nascerà uno scontro tra due mondi all’opposto.

The Kill Room è scritto da Jonathan Jacobson e sarà diretto da Nicol Paone. Jordan Yale Levine, Jordan Beckerman e Jon Keeyes sono i produttori per Yale Productions, assieme ad Anne Clements di Idiot Savant Pictures; gli altri produttori sono Paone, Thurman, Dannielle Thomas e Jason Weinberg di Untitled Entertainment, e William Rosenfeld di Such Content.

I produttori esecutivi saranno Robert Kapp, Scott Levenson, Jason Kringstein, Richard Switzer, Ian Niles, Philip W. Shaltz, Bradley Pilz, Michael Rothstein, Jesse Korman e Jeffrey Tusi.