Tesla ha di nuovo messo in vendita la sua tequila, ma è andata subito a ruba

In occasione del 20 aprile, Tesla ha di nuovo messo in vendita la sua esclusiva tequila in edizione limitata. Come era già successo con altri gadget curiosi della casa automobilistica, il prodotto è andato esaurito molto rapidamente e attualmente è out of stock.

La Tesla Tequila era stata presentata dall’azienda ormai diversi anni fa. Si tratta di un liquore in edizione limitata, che viene venduto in una bottiglia a forma di saetta ad un prezzo tutto fuorché democratico. Ben 420 dollari per 750 ml di liquore.

Sia il prezzo che la data dell’iniziativa non sono casuali: 420 è uno dei tanti numeri che fanno parte del ricco arsenale di inside joke del web. È un numero legato al consumo di marijuana ed è anche la cifra che Elon Musk, diversi anni fa, aveva usato quando aveva annunciato un possibile delisting di Tesla — cosa che gli era costato un provvedimento disciplinare della SEC.

Il liquore è prodotto da un’azienda chiamata Nostros e viene invecchiato per 15 mesi in botti di rovere francese. Assieme alla bottiglia vengono forniti anche due bicchierini.

La tequila di Tesla poteva essere acquistata esclusivamente negli Stati Uniti. È stata proposta in appena 420 unità, andate subito a ruba. In futuro potrebbe tornare in vendita, anche se potrebbero dover passare molti mesi o anni.