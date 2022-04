Jacques Perrin addio: muore il grande cineasta francese

Lutto nel mondo del cinema francese: Jacques Perrin, noto in Italia soprattutto per Nuovo Cinema Paradiso, ci lascia all'età di 80 anni.

Il cineasta francese Jacques Perrin (pseudonimo di Jacques-André Simonet) ci lascia all’età di 80 anni. Poliedrico come pochi, lascia un vero e proprio vuoto sulla scena francese, dove era impegnato in molteplici ruoli, come attore, regista e produttore.

Il filmaker parigino era un documentarista riconosciuto, ha recitato in 135 opere (tra cui quella per cui è più noto in Italia: il celebre Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, dove interpretava il protagonista Totò da adulto) ed era un affermato produttore: uno dei suoi più grandi successi in merito è l’aver sostenuto il difficile film di Costa-Gavras Z – L’orgia del potere, del 1969, osteggiato ma infine vincitore dell’Oscar per il miglior film straniero.