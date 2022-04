Face/Off: Nicolas Cage in trattative per il nuovo film

Considerando che è in lavorazione un nuovo film dedicato a Face/Off in molti attendevano le parole di Nicolas Cage sul suo possibile coinvolgimento, e l’attore ha di recente dichiarato di essere in trattative per entrare a far parte del progetto.

Secondo Cage:

Posso parlare di questa cosa perché ci sono stati alcuni contatti con Neal Moritz, con cui mi è piaciuto molto lavorare durante la produzione di Face/Off. Lui è uno dei più grandi produttori di Hollywood. Stanno facendo un po’ di chiamate per questo progetto. L’altra questione riguarda National Treasure, ma su quello stanno sviluppando una serie TV. Mentre per Face/Off forse qualcosa si può fare, forse.

Ricordiamo che attualmente Nicolas Cage è coinvolto nella promozione del suo nuovo film, The Unbearable Weight of Massive Talent.

Nel film originale del 1997 Face/Off John Travolta interpreta l’agente dell’FBI Sean Archer, ossessionato dall’idea di catturare l’assassino sociopatico Castor Troy, responsabile dell’uccisione di suo figlio. Per questo motivo l’agente si sottoporrà ad un trapianto facciale per prendere le sembianze di Troy. Da qui la storia si dipanerà portando ad uno scontro totale ricco di colpi di scena e d’azione.

Face/Off è disponibile per la visione sulla piattaforma streaming Disney+.