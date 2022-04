Ultraman 2: l’intervista ai doppiatori protagonisti

La seconda stagione di Ultraman è da poco su Netflix, eppure è già stata annunciata la terza, ieri, con un teaser trailer: visto l’entusiasmo dei fan per questa nuova incarnazione dell’eroe curata dai registi Kenji Kamiyama e Shinji Aramaki ecco arrivare anche una intervista speciale a Ryohei Kimura e Tomoaki Maeno, doppiatori dei protagonisti Shinjiro Hayata e Kotaro Higashi.

Uscito su Netflix nel 2019, l’anime Ultraman (realizzato da Tsuburaya Productions, Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi) ha ottenuto un successo globale ricevendo numerosi premi in Giappone e nel resto del mondo. Il lancio mondiale della seconda stagione della serie è avvenuto il 14 aprile, in esclusiva su Netflix. La terza e ultima stagione è prevista per il 2023.

Questa la sinossi:

La serie segue il figlio di Ultraman Shinjiro Hayata, che porta avanti la tradizione di leggendaria fratellanza con un gruppo di 6 eroi (Ultraman, Seven, Ace, Zoffy, Jack e Taro). Insieme, questi eroi affrontano gli alieni in uno scontro cosmico.

Il giovane fotografo Kotaro Higashi si occupa di un misterioso caso di persone scomparse. Insieme alla sua ragazza Izumi porta una sua foto a SSSP per dimostrare che i misfatti sono opera di alieni, ma un incidente lo trasforma in un superumano dai poteri strabilianti.

Una colossale arma cosmica appare improvvisamente davanti a Ultraman, le cui dimensioni sono rimaste umane.

Leggi anche: