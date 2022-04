LEGO Masters UK: in Prima TV Free due serate evento su Boing il 23 e 24 aprile

Il 23 e 24 aprile arrivano su Boing in prima TV Free due serate dedicate allo show LEGO Masters UK. Ecco i dettagli.

Dopo il successo di Lego Master Australia e Lego Masters Usa, il game show dedicato ai mattoncini più famosi del mondo sbarca nel Regno Unito. Arrivano in esclusiva Prima TV free su Boing (canale 40 del DTT) quattro episodi dell’amatissimo game show LEGO MASTERS UK, una nuova sfida all’ultimo incastro in cui i partecipanti daranno vita a incredibili costruzioni realizzate con i celebri mattoncini. L’appuntamento è il 23 e il 24 aprile alle ore 19.50 con due imperdibili serate evento, durante le quali andranno in onda quattro episodi del celebre show.

A condurre l’edizione UK sarà il DJ e presentatore Melvin Odoom, mentre le costruzioni verranno giudicate dal VP of Design del Gruppo Lego insieme a giudici esperti e celebrità di AFOLs (Adult Fan 5 of LEGO). Saranno otto le squadre in gioco, ciascuna composta da due appassionati costruttori amatoriali di LEGO dai 9 fino ai 50 anni che, seguendo le indicazioni dei giudici, dovranno creare una serie di strutture impressionanti, scatenando la propria fantasia e creatività ed esibendo incredibili abilità tecniche.

Anche in questi nuovissimi episodi i partecipanti si cimenteranno nella realizzazione di costruzioni mozzafiato: tra i progetti che saranno chiamati a realizzare, le squadre dovranno riprodurre sontuosi banchetti da far venire l’acquolina in bocca, un intero luna park meccanico e persino boschi incantati abitati da creature magiche.

La gara sarà come sempre all’insegna dell’adrenalina e del divertimento: tantissime le sorprese e gli imprevisti che verranno messi in campo dai giudici in ogni episodio, per un finale all’ultimo incastro che vedrà sfidarsi due squadre presso l’iconico Design Museum di Londra.

La squadra vincitrice si aggiudicherà l’ambito trofeo LEGO Masters UK appositamente realizzato per l’occasione, e vedrà il suo lavoro esposto nel celebre Museo di Billund, città danese, interamente dedicato alle costruzioni Lego.