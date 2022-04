La scuola degli animali magici: due teaser e due spot per il film di Gregor Schnitzler

Tratto dalla omonima saga letteraria per giovanissimi, La scuola degli animali magici è un film avvincente e coloratissimo di cui vi mostriamo due nuovi teaser e due spot ufficiali italiani, in attesa dell’uscita nei cinema italiani settimana prossima, il 28 aprile.

Il film, diretto da Gregor Schnitzler, vede nel cast Nadja Uhl, Justus von Dohnányi, Heiko Pinkowski, Marleen Lohse e Milan Peschel.

Questa la sinossi:

Ida si è trasferita da poco in città e ora è la “ragazzina nuova” della Winterstein School. Ha un po’ di difficoltà con la nuova classe: Helen, dispettosa, le rende difficile farsi nuovi amici, e il primo giorno di scuola rimane un solo posto libero per lei – accanto all’altro bambino escluso dal gruppo, Benni. Un giorno l’insegnante presenta i bambini a Mortimer Morrison, che viaggia il mondo in cerca di “animali magici”. Ognuno di questi animali è destinato a diventare l’anima gemella di un bambino. Tra tutti, Ida la nuova arrivata e Benni l’escluso, sono i primi bambini della classe a ricevere un compagno magico! Da questo momento, Benni è accompagnato dall’anziana e saggia tartaruga Henrietta e Ida dall’astuta volpe Rabbat. Quando a scuola continuano a verificarsi sparizioni di oggetti, i bambini e gli animali magici devono unirsi per risolvere il mistero del ladro.

