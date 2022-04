iPhone 13: la domanda non tende a diminuire, iPhone SE 3 sotto le aspettative

Stando a quel che sappiamo, come ogni anno Apple dovrebbe avere modo di svelare i suoi prossimi iPhone verso il mese di settembre, presentando quindi le varie migliorie dei nuovi dispositivi rispetto a quanto visto fino a oggi. Secondo le indiscrezioni verranno rilasciati quattro modelli, con gli iPhone mini che verrebbero sostituiti questa volta in maniera definitiva dai Max, seppur ci sia da dire che la situazione per quel che concerne gli upgrade dei device non è particolarmente chiara. Nel mentre, la scorsa serie va ancora a gonfie vele.

Come di recente ripreso sulle pagine di GizChina, la domanda dei dispositivi è ancora particolarmente alta, anche se ancora una volta si parla di come a quanto pare gli iPhone SE 3 con A15 Bionic e supporto al 5G non siano riusciti a rispettare le aspettative, forse proprio per via del periodo in cui sono arrivati sul mercato. Ovviamente la domanda tende a variare nel corso dei vari periodi dell’anno, ma pare che comunque per la serie budget la situazione non sia stata rosea come previsto, con gli iPhone 13 che però garantiscono dei risultati per Apple davvero non indifferenti.

Ovviamente si tratta al momento solamente di analisi non ufficiali, ed è bene considerare che i dati risultano ottenuti principalmente grazie ai sondaggi delle compagnie telefoniche statunitensi. Per quel che riguarda le prossime serie, al momento non è chiaro quali saranno le novità dei prossimi dispositivi, i quali dovrebbero venire come anticipato svelati solamente nel giro di qualche mese.

Staremo a vedere se i prossimi miglioramenti in arrivo permetteranno ad Apple di ottenere un successo ancora maggiore per quel che riguarda le vendite e la richiesta del mercato, cavalcando il successo ottenuto fino a ora con le sue molteplici serie di smartphone.