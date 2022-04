Bubble: nuovo trailer del film anime di Netflix in arrivo il 28 aprile

Netflix e WIT Studio presentano il nuovo trailer in lingua originale di Bubble, atteso film d'animazione in arrivo a fine mese.

Tetsuro Araki (regia), Gen Urobuchi (sceneggiatura) e Takeshi Obata (character design) uniscono le forze, all’interno di WIT Studio, per portare sugli schermi un film d’animazione che promette molto bene: Bubble, in arrivo su Netflix (e anche nei cinema, in Giappone). Ecco il nuovo trailer in lingua originale.

La pellicola, che vanterà le musiche di Hiroyuki Sawano e la canzone “Bubble feat. Uta” di Eve, uscirà su Netflix il 28 aprile, con una speciale sortita nelle sale nipponiche il 13 maggio.

Questa la sinossi ufficiale:

In una Tokyo in cui la forza di gravità è stata sconvolta, un ragazzo e una ragazza si cercano… Questa storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla Terra, sovvertendo le leggi della fisica.

Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi. Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce ancora alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l’inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa.

