Zack Snyder’s Justice League disponibile a sorpresa su Netflix

Netflix regala ai suoi abbonati un film DC non previsto, eppure sicuramente molto gradito: Zack Snyder's Justice League è ora in catalogo.

Nonostante non fosse stato segnalato tra le uscite Netflix di aprile, in maniera assolutamente silente (sui social della piattaforma streaming non vi è traccia di annunci in merito) Zack Snyder’s Justice League è ora visionabile da tutti gli abbonati al servizio.

Ricordiamo che la produzione di Justice League è stata piuttosto tribolata, ed ha portato all’allontanamento del regista Zack Snyder dalla produzione e alla sua sostituzione con Joss Whedon. Il film, alla fine, è uscito nel 2017, molto diverso dall’idea iniziale. Ma, proprio l’anno scorso, si è arrivati alla distribuzione della cosiddetta Snyder’s Cut, attraverso HBO Max, mentre in Italia il film è arrivato su Sky.

Zack Snyder’s Justice League si è assicurato il primato come film più discusso dell’anno su Twitter: i fan di Snyder hanno letteralmente martellato sui social con una campagna mediatica a sostegno del recupero della visione originale del film, che ha portato poi a questa versione di ben quattro ore, rivista e differente in molti punti.

