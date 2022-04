Star Wars: Amy Hennig di Uncharted a lavoro su un nuovo gioco della serie

Il franchise di Star Wars è pronto a espandersi di nuovo anche a livello videoludico, considerando che è stato annunciato che Amy Hennig, ex direttrice creativa di Naughty Dog conosciuta per la creazione dei giochi di Uncharted, sta sviluppando un nuovo titolo su Guerre Stellari.

Il nuovo gioco su Star Wars è stato descritto come “una storia originale, ed una ricca avventura cinematica videoludica”. Non sono state offerte ulteriori informazioni riguardo a questo titolo su Star Wars che sarà sviluppato dalla Skydance New Media di cui Amy Henning è ora presidente. In una dichiarazione ufficiale la Henning ha detto:

Ho spesso parlato di come l’aver visto Star Wars nel 1977 abbia plasmato la mia mente all’epoca, considerando che avevo 12 anni. Segnò la mia creatività in maniera indelebile. Sono entusiasta all’idea di lavorare ancora con la Lucasfilm Games per raccontare delle storie interattive su questa galassia che adoro.

In precedenza sempre Amy Henning aveva lavorato ad un altro videogioco su Star Wars dal titolo Project Ragtag. Il vicepresidente di Lucasfilm Games, Douglas Reilly, ha aggiunto:

Amy e Skydance New Media hanno il talento e l’ambizione per creare un’avventura di Star Wars unica.

