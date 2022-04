Google Pixel Watch sempre più vicini? Lo suggerirebbe il redesign dello Store ufficiale

Lo Store online di Google, come ricordano le pagine di Android Police, non ha modo di aggiornarsi dall’inizio del 2020, ma finalmente qualcosa sta cambiando in tal senso. Sono state infatti avvistate delle modifiche relative alla categorie degli orologi smart, che da Fitbit, azienda acquisita dal colosso, sono cambiati in Watches (ciò non è avvenuto nella versione italiana).

Ciò significa quindi che dei nuovi dispositivi sembrano pronti a venire aggiunti in questa categoria, e che questi a quanto pare non faranno pare della categoria dei Fitbit. Non si tratta quindi di altro che di un nuovo rumor che anticipa il debutto dei Pixel Watch, che a quanto pare dovrebbero avere modo di venire rilasciati nel giro di non troppo tempo.

Il noto leaker Evan Blass ha parlato di recente di come i dispositivi dovrebbero venire rilasciati nel giro di non troppo tempo, con il tutto che avverrà probabilmente dalla giornata del’11 maggio 2022 nel corso dell’evento Google I/O 2022, nel caso in cui ovviamente abbia davvero modo di trovare spazio per i nuovi gioiellini indossabili di cui si discute ormai da davvero molto tempo.

Ad accorgersi del cambiamento del negozio sono stati dei membri di 9to5Google, che potrebbero aver anticipato con questa piccola indiscrezione in realtà pubblica il grosso cambiamento. Immaginando che la compagnia si stia preparando sin da subito a integrare nel suo suo negozio virtuale i dispositivi indossabili è facile immaginare che i Pixel Watch dovrebbero davvero presentarsi nel giro di poco tempo, e ciò sottolinea quindi che l’evento I/O potrebbe risultare essere l’occasione perfetta.

Stando a quanto riportato, è presente anche una nuova sezione dedicata alle sottoscrizioni, arrivata per Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Germania, con Google che non ha ancora avuto modo di parlare di ulteriori territori che si troveranno a fare i conti con questi nuovi cambiamenti.