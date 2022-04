Twitter rifiuterà l’offerta di Elon Musk? L’imprenditore ha “un piano B”

Seppur non ci siano dettagli in tal senso, sembra che Elon Musk abbia già pensato a come comportarsi nel caso in cui Twitter rifiutasse l'offerta di acquisizione.

Dopo aver acquistato una grossa fetta di Twitter, Elon Musk ha avuto modo di offrire alla compagnia dietro la nota piattaforma un totale di 43 miliardi di dollari da pagare in contanti per ottenere l’intera società, pagando il tutto in contanti e detenendo quindi infine il social network.

Molto potrebbe cambiare nel caso in cui questa manovra venisse accettata, seppur non sia chiaro quando ciò potrebbe avvenire e cosa verrebbe rivoluzionata dal noto imprenditore, ma intanto si parla già di cosa avverrà nel caso in cui la sua offerta verrà rifiutata dall’amministrazione dell’azienda.

Come riportato sulle pagine di GizChina infatti, Elon Musk, pronto a prendere in mano la situazione nel caso in cui la sua proposta andasse a buon fine, ha anche un piano B per quel che riguarda il potenziale fallimento della sua idea e la bocciatura da parte dell’amministrazione.

C’è purtroppo da dire che al momento non abbiamo la minima idea di quale questo sia, e infatti l’imprenditore ha solamente avuto modo di comunicare che in caso di esito negativo agirà in un determinato modo e non si troverà perso, seppur non sia chiaro quale questo sia.