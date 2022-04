Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, nuovo trailer del “Swordsmith Village Arc”

Aniplex USA ha rilasciato un nuovo, ricco trailer per la prossima stagione del celebre anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, lo Swordsmith Village Arc.

C’è molta attesa tra i fan per il prossimo arco narrativo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, quello del villaggio degli armaioli, internazionalmente noto come “Swordsmith Village Arc”: non c’è ancora una data d’uscita ma le prospettive sono ottime, come confermato dal nuovo trailer rilasciato da Aniplex USA.

La nuova stagione dell’anime si presenta con lo stesso cast e studio di realizzazione precedente, Ufotable, con il regista Haruo Sotozaki sempre al comando e il capo animatore Akira Matsushima alla guida del team di animatori.

La serie animata, attualmente, è composta di una prima stagione introduttiva di 26 episodi, sfociati poi in un lungometraggio animato, Mugen Ressha-hen (ovvero Saga del treno dell’Infinito) che arriverà successivamente anche nel nostro Paese su Amazon Prime Video il 13 luglio e poi anche nei cinema, a inizio 2022, dopo aver sbancato i botteghini nipponici (e non solo: siamo a quasi mezzo miliardo di dollari di incasso globale!) raccontando il successivo arco narrativo, sfociato poi in una nuova serie televisiva, che giunge ora in Giappone proprio allo “Swordsmith Village Arc”.

