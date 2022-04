Stand by Me: Jerry O’Connell parla degli abusi subiti da Will Wheaton

Jerry O'Connell ha parlato degli abusi subiti da Will Wheaton sul set di Stand by Me, e si è scusato per non essersene accorto.

L’anno scorso Will Wheaton ha parlato degli abusi subiti durante la lavorazione di Stand by Me, si tratta di comportamenti lesivi portati avanti da parte dei genitori dell’interprete, che fu forzato a recitare. Jerry O’Connell ha lavorato sul set di Stand by Me assieme a Will Wheaton, ed ha di recente parlato a The Talk di questi episodi stando proprio accanto allo stesso interprete.

Ecco le sue parole:

Prima che inizi a parlare vorrei dire che ho saputo dei problemi che hai avuto durante la lavorazione di Stand by Me, e sai, avevo 11 anni all’epoca, ma questa è una solo una giustificazione, vorrei chiedere scusa per non esserti stato più vicino quando ne avevi bisogno. A volte non ti rendi conto di cosa sta attraversando qualcuno quando gli sei vicino, non mi sento in colpa ma vorrei chiedere scusa.

Lo stesso Will Wheaton ha giustificato O’Connell dicendo: “Avevi 11 anni, come potevi sapere?”. Wheaton qualche tempo fa si è espresso sul fatto che sul set di Stand by Me abbia sofferto di “una combinazione di abusi emotivi da parte di mio padre, e di manipolazioni da parte di mia madre. Quando guardo Stand by Me non posso non ignorare l’incredibile tristezza nei miei occhi. E sono stati quella tristezza e quell’isolamento a portare alla vita Gordie”.