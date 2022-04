Gotham Knights: foto e video dal set mostrano il funerale di Bruce Wayne

Dal set di Gotham Knights sono arrivate delle suggestive immagini e video dedicate ad un momento particolare: stiamo parlando del funerale di Bruce Wayne. Le riprese si sono svolte all’interno del cimitero di Hamilton, nell’Ontario.

Ecco l’immagine della tomba di Bruce Wayne. Da notare la frase sul marmo che recita: “Ha vissuto nell’ombra, ed ora vive nei nostri cuori”.

And here I thought I knew the stones in Hamilton Cemetery pretty well. I mean, there are a lot of bats around here…#HamOnt 🦇 pic.twitter.com/7f39LHHLcU

— Greg Tedesco (@greg_tedesco) April 15, 2022