Weird: The Al Yankovic Story, Aaron Paul ha rinunciato a un cameo per via del COVID-19

Il film di Eric Appel con Daniel Radcliffe protagonista, Weird: The Al Yankovic Story, ha recentemente perso l’opportunità di avere al suo interno un buffo cameo: la presenza di Aaron Paul al suo interno.

L’attore noto per Breaking Bad avrebbe dovuto, difatti, avere un minuscolo ruolo per espletare la funzione di easter egg: il cortometraggio da cui si è sviluppato il film vedeva, difatti, proprio lui nei panni del musicista Weird Al, parte che ora è nelle mani di Radcliffe.

È così fantastico. Ho amato farlo [il corto, ndr]. Amo Al [Yankovic] (…) ho letto il copione anni fa ed era così superbellissimo. (…)

Storia buffa: Al mi ha chiesto di fare un cameo nel film, sono andato per farlo, ma mentre aspettavo l’esito del mio test per il COVID, mi hanno guardato e mi ha detto “Hai il COVID”. (…) Quindi non ho potuto farlo e sono stato del tutto fuori dai giochi per dieci giorni. Non mi sono mai sentito peggio in tutta la mia vita.