iOS: sempre più utenti accettano il tracking delle app

A quanto pare, sempre più utenti hanno deciso di permettere a iOS il tracciamento dei dati, come da poco emerso grazie a un report. Dopo l’aggiornamento di iOS 14.5, la politica sulla trasparenza del tracking del sistema operativo di Apple si è aggiornata, e infatti questo chiede agli utenti in maniera esplicita se vogliono permettere il tracciamento o evitarlo, con anche molte compagnie che hanno sollevato delle questioni in tal senso per via della quantità di dati ottenuti sempre minore.

Apple si occupa di fornire un numero casuale a ogni iPhone e iPad che viene tracciato, noto come IDFA, che viene quindi tracciato senza che ci sia modo di risalire agli utenti. A quanto pare, nonostante i miliardi di dollari apparentemente persi da Meta, con anche vari social network che hanno sofferto della questione, come Snapchat, Twitter e YouTube, la situazione sarebbe in fase di miglioramento. Stando alle analitiche di Adjust, come riportano le pagine di 9to5Mac, il 16% degli utenti ha deciso di venire tracciato a maggior del 2021, con la percentuale che sarebbe salita a 25 nel corso del tempo.

Le cifre non sono ovviamente precise al centesimo, visto che si parla di analisi basate sulle 2.000 app più popolari sull’App Store, con il tutto che migliora anche nel mondo del gaming al 30%, fino a raggiungere in alcuni casi il 75%. I miglioramenti si vedono in particolar modo quando si pensa al fatto che un mese dopo il lancio della feature, solamente il 4% aveva accettato il tracking, ed è quindi probabile che in futuro vedremo numeri ancora più alti.

C’è da dire che il tutto dipende anche dalla sensibilizzazione a questa pratica delle app, che hanno speso in molti casi alcune parole per spiegare come il sistema possa effettivamente risultare utile per gli utenti.