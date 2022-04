Generazione Low Cost – Zero Fucks Given: le foto del film in sala dal 12 maggio

Il nuovo film con protagonista Adèle Exarchopoulos, Generazione Low Cost – Zero Fucks Given, arriverà nei cinema il 12 maggio: ecco le foto della pellicola.

Il 12 maggio esordirà nei cinema italiani Generazione Low Cost – Zero Fucks Given, nuovo film di Julie Lecoustre e Emmanuel Marre con protagonista Adèle Exarchopoulos: ecco le foto e la sinossi della pellicola, distribuita da I Wonder Pictures. Qui di seguito il trailer in lingua originale, in attesa di quello doppiato in italiano.

Questa la sinossi della pellicola:

Assistente di volo per una compagnia aerea low cost, Cassandre vive alla giornata, viaggia e si diverte, fedele al suo soprannome di Tinder “Carpe Diem”. Un’esistenza senza legami e senza radici all’insegna del presente e della ricerca della libertà, tra vendita di profumi a bordo, feste e sesso occasionale durante gli scali, nell’ambizione un giorno di lavorare per una compagnia di alto livello. La sua routine viene però interrotta da un imprevisto che mette in crisi la sua visione della vita.

