Better Call Saul 6: per Rhea Seehorn avrà degli effetti alla Rashomon sui fan di Breaking Bad

L'interprete Rhea Seehorn ha paragonato Better Call Saul 6 a Rashomon di Akira Kurosawa, per l'effetto che susciterà negli appassionati di Breaking Bad.

Better Call Saul 6 concluderà il percorso di Bob Odenkirk nei panni del personaggio che ha interpretato anche nella serie TV Breaking Bad. Ed è stata proprio l’interprete Rhea Seehorn ad accostare i due show, paragonando l’effetto che farà questa stagione di Better Call Saul a quello suscitato nel film di Akira Kurosawa intitolato Rashomon.

Per Rhea Seehorn:

Ci sono delle parti narrative che si ricollegano a Breaking Bad, che fanno comprendere alcune situazioni secondarie legate alla serie TV, creando degli effetti alla Rashomon sul cosa sia successo e quando.

Per chi non conoscesse Rashomon, si tratta di un film che porta il punto di vista di una storia ad essere visto da diverse prospettive di diversi personaggi, creando nello spettatore un effetto tale per cui dovrà decidere di quale punto di vista fidarsi.

L’ultima stagione del prequel/spin-off con protagonista Bob Odenkirk avrà come guest star i mitici personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, Walter White e Jesse Pinkman. Nel corso delle stagioni di Better Call Saul, numerosi personaggi già presentati in Breaking Bad hanno fatto parte della serie, ma l’annuncio relativo ai due protagonisti acquista un’importanza particolare.

Il 18 aprile sarà il giorno dell’esordio di Better Call Saul 6.