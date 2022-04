Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Mads Mikkelsen parla del recasting e di Silente

L'interprete di Gellert Grindelwald in Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Mads Mikkelsen, parla della famosa scena con Silente e del famigerato recasting.

Tra gli interpreti di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, quello con la maggior quantità di riflettori puntati addosso è probabilmente Mads Mikkelsen, che ha accettato di prendere il testimone del personaggio del villain della saga, Gellert Grindelwald, sostituendo Johnny Depp, che aveva interpretato il mago oscuro nella scena finale del primo film e in tutto il secondo film.

A proposito della famosa e attesa scena (visibile anche in alcuni trailer) dell’incontro tra Silente e Gellert, ha dichiarato:

Amo quella scena. Mette da parte il fatto che siano maghi e abbiamo semplicemente due adulti con un passato bello e doloroso. Quel passato significava tutto per loro, ma è stato anche fonte di delusione. Volevamo stabilire questa atmosfera prima di addentrarci nel dilemma della scena.

A riguardo, invece, del fatto che Grindelwald abbia un volto diverso da un film all’altro senza che sia specificato il motivo, ha affermato:

È stata una scelta ben ponderata. Sanno tutti il motivo [del recasting, ndr]. Lo sa il mondo intero. Sembrerebbe quasi un easter egg verso la realtà specificare il cambio di attori [tramite il cambio di aspetto, ndr]. Speriamo di aver convinto la gente fin dalla prima scena.

Dunque, dobbiamo semplicemente far finta che abbiamo sempre visto lo stesso attore, perché per i personaggi l’aspetto del personaggio non è mai cambiato.

Questa la sinossi ufficiale del film, che vede protagonisti Eddie Redmayne e Jude Law, insieme a Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

In Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

