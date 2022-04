TikTok testa un tasto per i dislike nei commenti

Come confermato in via ufficiale, TikTok si trova attualmente in fase di testing per un tasto dei dislike nel proprio social network.

La piattaforma di TikTok continua ad aggiornarsi di continuo con moltissime novità per gli utenti, e anche se in alcuni casi non si tratta di grossi cambiamenti, pensati per rivoluzionare il social network in questione, non mancano anche delle piccole migliorie. Si parla in questo caso di un leggero cambiamento che riguarda la sezione dei commenti, con il colosso che si trova attualmente a sperimentare un piccolo cambiamento che potrebbe in futuro risultare utile.

Abbiamo a che fare con un vero e proprio tasto dei dislike inserito nei commenti, il quale stando a quanto spiegato ha l’obiettivo di far sentire gli utenti maggiormente con il controllo della situazione per quel che concerne questi ultimi, potendo infatti esprimere un parere anche negativo in ogni caso. È bene sottolineare che si tratta di una novità non ancora rilasciata in via ufficiale per tutti, come confermato in via ufficiale dalla compagnia sul proprio blog ufficiale e ripreso sulle pagine di 9to5Mac.

In questo l’obiettivo è quello di evitare gli utenti che demoralizzano i creatori di contenuti, considerando anche che solo coloro che inseriranno un dislike sulla piattaforma in questione avranno modo di poter visualizzare il proprio parere, visto che la feature non permetterà agli altri di poter visualizzare le statistiche in tal senso. La compagnia ha sta ricordando ai creatori le proprie opzioni per avere modo di gestire tutte le loro possibilità di moderazione dei commenti.

Come spiegato dal colosso, nel giro di non troppo tempo, quando di sicuro i test saranno stati effettuati per controllare la stabilità del nuovo aggiornamento e la sua applicazione da parte dei creatori di contenuti, la novità verrà rilasciata per tutti i membri della piattaforma, che avranno quindi modo di mettere anche i dislike ai commenti.