The Last of Us: Pedro Pascal era preoccupato di imitare troppo il Joel del videogioco

Pedro Pascal per la serie TV dedicata a The Last of Us si è messo in gioco interpretando un personaggio che, fino ad ora, esiste solo attraverso la sua versione videoludica: stiamo parlando di Joel. E ultimamente Pedro Pascal ha fatto notare come sia stato preoccupato per il fatto di aver potuto troppo imitare il Joel del videogioco.

Ecco le parole dell’attore a GQ:

Mi ha impressionato molto il Joel del videogioco. Ero preoccupato per il fatto di averlo voluto imitare troppo, che è un qualcosa di giusto in alcune circostanze, ma che potrebbe rivelarsi un errore in altre. Perciò ho cercato di creare una certa distanza, e mi sono affidato agli autori Craig Mazin e Neil Druckmann.

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget, e racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

Potrebbe interessarti anche questa news dedicata alla serie TV su The Last of Us: