Spider-Man: No Way Home – Una clip esclusiva del film disponibile per l’acquisto o noleggio sugli store digitali

Una clip esclusiva di Spider-Man: No Way Home, il film con Tom Holland disponibile sugli store digitali.

Spider-Man: No Way Home, fenomeno cinematografico da due miliardi di dollari, è disponibile per il noleggio su tutte le piattaforme digitali, ed approfittando di quest’occasione vi proponiamo una clip esclusiva del lungometraggio.

Guarda la clip di Spider-Man: No Way Home in esclusiva per Lega Nerd:

Dopo l’incasso record nelle sale cinematografiche italiane e in tutto il mondo (è sesto tra i migliori incassi mondiali di sempre) Spider-Man: No Way Home è arrivato nelle case di tutti i fan e degli appassionati di cinema: dal 15 marzo infatti il film con Tom Holland e Zendaya è disponibile per l’acquisto e domina le classifiche degli store. Dall’ 8 aprile lo si può anche noleggiare dal proprio store di fiducia ed essere trasportati nel multiverso.

Un modo veloce e sicuro di godersi i grandi contenuti di intrattenimento direttamente dal divano di casa: basta scegliere lo store da cui noleggiarlo (Chili, Rakuten TV, Sky Primafila, Infinity, Amazon Prime Video Store, Tim Vision, Google Play e YouTube) e in pochi minuti il film è pronto per la visione. Si paga solo il film che si sceglie di vedere, e non c’è solo l’ultimo Spider-Man: sugli store è possibile trovare anche i film precedenti della saga, dalla trilogia diretta da Sam Raimi agli ultimi film con Tom Holland passando per l’Amazing Spider-Man di Andrew Garfield.

Ecco la sinossi del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno, portando le sue responsabilità di supereroe in conflitto con la sua vita e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto di Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando nemici da ogni universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro ma anche il futuro del Multiverso.

Spider-Man: No Way Home è disponibile per l’acquisito e a noleggio su tutte le piattaforme digitali – Chili, Rakuten TV, Sky Primafila, Infinity, Amazon Prime Video Store, Tim Vision, Google Play e YouTube.