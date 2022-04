Studio Display: il codice ha confermato un nuovo Mac mini?

In attesa che Apple abbia modo di annunciare i propri piani per quel che riguarda i Mac, il codice degli Studio Display potrebbe aver anticipato grosse novità.

Il codice degli Studio Display di Apple, dispositivi appena lanciati dalla compagnia assieme ai nuovi Mac Studio in seguito all’evento ufficiale della compagnia, ha potenzialmente anticipato alcune novità per quel che riguarda un prossimo dispositivo della serie Mac. Come riportato sulle pagine di Wccftech infatti, lo sviluppatore Steve Troughton-Smith ha fatto una grossa scoperta andando ad identificare il nome di alcuni modelli, e avendo trovato fra questi quello noto come Macmini10,1.

Di che si tratta? A quanto pare di un nuovo device non ancora annunciato, che considerando la presenza nel codice dovrebbe venire reso disponibile nel giro di non molto tempo. Dopo che il colosso di Cupertino ha ampliato la propria serie di chip M1 con tre nuovi device, risulta sempre più probabile che la prossima scelta in tal senso saranno gli M2, come viene anticipato ormai da davvero molto tempo, visto che non ci sono ancora state novità e sembra che però i tempi siano ormai per fortuna maturi.

Non ci sono al momento ulteriori Mac che vengono identificati con il nome trovato dallo sviluppatore, ma resta comunque possibile che nel caso in cui Apple non abbia modo di lanciare i suoi M2 prima dell’uscita del nuovo dispositivo, la compagnia si troverà a optare ancora una volta per una soluzione M1, magari gli M1 Pro o Ultra che sono stati scelti per i Mac Studio.

Per quel che riguarda le informazioni non confermate in merito agli M2, si parla di una produzione di massa che dovrebbe avvenire grazie al processo a 4nm di TSMC nel corso del 2022, con un lancio proprio nella seconda metà dell’anno. i dispositivi dovrebbero risultare più veloci degli M1 ovviamente, ma non è chiaro se questi avranno modo di superare anche gli M1 Ultra appena resi disponibili dalla compagnia.