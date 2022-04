Power of Rome: nuove foto e la locandina del film evento

Dopo la presentazione nella capitale, ecco arrivare il poster e le nuove foto di Power of Rome, il docufilm con Edoardo Leo in arrivo in sala il 19 aprile.

È stato presentato nella capitale il docufilm di Giovanni Troilo Power of Rome, in uscita nei cinema, come evento speciale, il 19, 20 e 21 aprile: ecco le nuove foto e la locandina.

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha presenziato all’evento, posando per una foto con il regista e gli interpreti Edoardo Leo e Giorgia Spinelli.

Roma è descritta come un teatro a cielo aperto dove è andata in scena la storia del mondo Seguendo le tracce della nascita dell’Impero romano, dalla creazione imperiale di Augusto ai meandri della reggia, e della follia, di Nerone; dagli spalti caotici del Colosseo alle armonie architettoniche della Villa di Adriano; dal sogno di Costantino che genera l’impero del Cristianesimo, all’angoscia di Marco Aurelio che intuisce il crollo di una civiltà, il film mette in mostra le meraviglie della città attraverso gli occhi e il racconto di Edoardo Leo.

Tra incontri divertenti, fughe, svolte sorprendenti e momenti onirici nei quali si lascerà catturare dai volti e dalle voci degli “Dei di Roma”, Leo accompagna lo spettatore nella sua città in un viaggio capace di alternare lo stupore alla paura, l’inquietudine alla meraviglia.

