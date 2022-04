Nel 2021 Meta ha speso 27 milioni di dollari per la sicurezza personale di Zuckerberg

Nessun'altra azienda tech spende quanto Meta per proteggere i suoi dirigenti. Nel 2021 spesi 27 milioni di dollari per la sicurezza personale di Mark Zuckerberg.

Nel 2021 Meta, la parent company di Facebook, ha pagato quasi 27 milioni di dollari per la sicurezza personale di Mark Zuckerberg, CEO e fondatore della compagnia. Quasi nessun’altra azienda tech – scrive Bloomberg – spende così tanto per la sicurezza dei suoi amministratori.

Nei documenti ufficiali di Meta, l’azienda menziona esplicitamente una spesa in sicurezza di 15,2 milioni di dollari. Ma la cifra è solo parziale. Secondo Bloomberg, Meta nel 2021 ha speso altri 10 milioni di dollari per la sicurezza personale di Mark Zuckerberg e della sua famiglia e 1,6 milioni di dollari per un jet privato dato in uso esclusivo al fondatore dell’azienda.

Complessivamente, per la sicurezza e i viaggi di Zuckerberg Meta ha speso 26,8 milioni di dollari. La spesa per la sicurezza personale del dirigente è cresciuta del 6% su base annua — un aumento che si spiegherebbe con gli oneri aggiuntivi necessari per garantire i nuovi protocolli di prevenzione contro il Covid-19.

Nessun’altra azienda tech spende così tanto per garantire la sicurezza dei suoi dirigenti. Amazon nel 2021 ha speso appena 1,6 milioni di dollari per Jeff Bezos, mentre Tesla non menziona questa voce nei suoi bilanci.

Ma le spese pazze di Meta non terminano con Jeff Bezos. Nel 2021 l’azienda ha speso altri 9 milioni di dollari per la sicurezza di Sheryl Sandberg, COO di Meta e braccio destro di Zuckerberg. Anche in questo caso la cifra è solo parziale, dato che nello stesso periodo sono stati spesi altri 2,3 milioni per il jet e i voli della dirigente.